Schianto sulla SR11: scooterista in gravi condizioni, interviene l’elisoccorso

Incidente stradale di seria entità nella tarda mattinata di lunedì 30 marzo lungo la SR11, nel territorio di Sona. Coinvolti nello scontro uno scooter 125 e un’auto, una Toyota Yaris.

L’impatto è avvenuto poco dopo le 13.20, quando è partita la richiesta di soccorso. Sul posto sono intervenuti rapidamente gli agenti della polizia stradale del Distaccamento di Bardolino e i sanitari del Suem 118, arrivati con ambulanza ed elicottero.

Ad avere la peggio è stata la ragazza a bordo dello scooter, trasportata d’urgenza in ospedale con l’elisoccorso a causa dei gravi traumi riportati.

Dinamica al vaglio

Le cause dell’incidente sono ancora in fase di accertamento. Secondo le prime ricostruzioni, l’auto – guidata da un giovane e diretta verso Verona – avrebbe iniziato una svolta a sinistra in direzione via San Vittore. Nello stesso momento lo scooter, che viaggiava nella stessa direzione, sarebbe stato impegnato in una manovra di sorpasso.

Un incrocio di traiettorie che potrebbe aver provocato il violento impatto, ora al centro degli accertamenti delle forze dell’ordine.

La circolazione nella zona ha subito rallentamenti durante le operazioni di soccorso e rilievo.