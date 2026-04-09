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9 Aprile 2026 - 16.49

Veneto – Schianto mortale: motociclista perde la vita, traffico in tilt

REDAZIONE
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Tragedia nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 9 aprile, lungo la strada statale 51 Alemagna, dove un grave incidente ha coinvolto una moto e tre automobili. Il sinistro è avvenuto intorno alle ore 14 in località Pian di Vedoia, nel territorio di Ponte nelle Alpi, in provincia di Belluno.

Ad avere la peggio è stato il conducente della moto, morto sul colpo a seguito dell’impatto. Nonostante il rapido intervento dei soccorritori, ogni tentativo di rianimazione si è rivelato inutile: i sanitari hanno potuto soltanto constatare il decesso del centauro.

Sul luogo dell’incidente sono intervenuti anche gli operatori Anas e le forze dell’ordine, impegnati nei rilievi per ricostruire la dinamica dello schianto e nella gestione dell’emergenza.

Pesanti le conseguenze sulla viabilità. La statale Alemagna è stata chiusa in entrambe le direzioni all’altezza del chilometro 42,700, causando disagi alla circolazione. I veicoli in uscita dall’autostrada A27 a Ponte nelle Alpi vengono deviati verso Belluno, con inevitabili rallentamenti e code.

La situazione resta in aggiornamento mentre proseguono le operazioni sul posto.

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