Schianto in A4: auto finisce sotto un camion: un ferito grave, traffico in tilt

Mattinata di paura lungo l’autostrada A4, dove poco dopo le 8 di oggi, mercoledì 8 aprile, si è verificato un grave incidente nel tratto a tre corsie tra Latisana e Portogruaro, in direzione Venezia.

Nel sinistro sono rimasti coinvolti un’automobile e un tir. Il bilancio è di una persona ferita in modo grave, soccorsa immediatamente dal personale sanitario.

Secondo una prima ricostruzione della polizia stradale, la vettura avrebbe percorso per alcune centinaia di metri la corsia di sorpasso, fino a tamponare un autoarticolato che si trovava in coda. Le cause dell’impatto sono ancora in fase di accertamento.

Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, il Suem 118 anche con l’elisoccorso e il personale di Autostrade Alto Adriatico, che ha gestito la viabilità durante le operazioni di soccorso.

Per consentire l’intervento dei mezzi di emergenza è stato necessario chiudere temporaneamente lo svincolo di ingresso a Latisana in direzione Venezia, con inevitabili ripercussioni sul traffico.

Le forze dell’ordine stanno ora lavorando per ricostruire con precisione la dinamica dell’incidente.