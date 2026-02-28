Sanità del Veneto- Nominati i nuovi direttori generali delle Ulss

Il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha firmato oggi i decreti di nomina dei nuovi Direttori Generali della sanità regionale. Il rinnovo riguarda tutte le Ulss territoriali, le Aziende Ospedaliere di Padova e Verona, l’Istituto Oncologico Veneto e Azienda Zero.

“Come avevamo promesso le nomine sono state varate entro il 28 febbraio”, ha dichiarato Stefani, esprimendo fiducia nelle competenze dei professionisti scelti. “Sono convinto che persone di qualità sapranno dare il meglio nelle rispettive aree di riferimento”.

Il governatore ha chiesto ai nuovi direttori “il massimo impegno” con una particolare attenzione alla medicina territoriale, all’innovazione tecnologica e all’umanizzazione delle cure. Un percorso che, nelle intenzioni della Regione, dovrà valorizzare esperienze diverse per individuare le soluzioni più efficaci a beneficio dei cittadini.

Tra le priorità indicate anche il rafforzamento del fascicolo sanitario elettronico, con l’obiettivo di rendere interoperabili i dati e favorire un dialogo sempre più efficace tra le Ulss. “A tutti i direttori generali auguro buon lavoro”, ha concluso Stefani.

Ecco le nomine:

Ulss 1 Dolomiti Giuseppe Dal Ben, commissario fino al 30 giugno 2026.

Ulss 2 Marca Trevigiana Giancarlo Bizzarri (nuovo).

Ulss 3 Serenissima Massimo Zuin (nuovo).

Ulss 4 Veneto Orientale Carlo Bramezza, proveniente dell’Ulss 7 Pedemontana.

Ulss 5 Polesana Mauro Filippi, proveniente dall’Ulss 4.

Ulss 6 Euganea Patrizia Benini, proveniente dall’Ulss 9 Scaligera.

Ulss 7 Pedemontana, Giovanni Carretta (nuovo).

Ulss 8 Berica, Peter Assembergs (nuovo).

Ulss 9 Scaligera, Pietro Girard, proveniente dall’Ulss 5.

Alla guida dell’Azienda Ospedale Università di Padova va Paolo Fortuna, già direttore generale dell’Ulss 6 Euganea.

All’Azienda Universitaria Integrata di Verona nominato Paolo Petralia (nuovo).

All’Istituto Oncologico Veneto Patrizia Simionato, già alla direzione dell’Ulss 8 Berica.

Infine a guidare Azienda Zero sarà Paolo Fattori (nuovo).