Salvini: Zaia guiderà liste fortissime in tutto il Veneto, più donne in campo

VENEZIA, 16 ottobre 2025 – “È stata una serata straordinaria, tremila persone hanno accolto Luca Zaia, che in questi 15 anni ha fatto un lavoro incredibile”, ha detto stamani Matteo Salvini, all’indomani dell’avvio della campagna elettorale di Alberto Stefani a Padova.

Il vicepremier e segretario della Lega ha aggiunto di essere “orgoglioso che Zaia guiderà le liste in tutto il Veneto. A novembre, contiamo su un risultato straordinario”.

Salvini ha sottolineato l’intesa con Zaia: “Non abbiamo mai litigato, ci sentiamo spesso la mattina per commentare divertiti gli articoli dei giornali. Ora ci attende una sfida importante: cinque anni di lavoro per continuare il buon governo in Veneto e migliorarlo dove possibile”.

Il leader della Lega ha assicurato che “ci saranno liste fortissime con il nome di Zaia su tutte le schede. Ho parlato con consiglieri, assessori e molti sindaci che per la prima volta si metteranno a disposizione della Regione. In alcune province, avremo più donne che uomini”.