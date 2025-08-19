RUCCO (FDI): “LA REGIONE DOVRÀ TUTELARE L’AMBIENTE CON CONTROLLI MIRATI”

Francesco Rucco, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, già sindaco di Vicenza e presidente della Provincia, interviene sul tema ambientale sottolineando la centralità della Regione Veneto nelle politiche di controllo e prevenzione. Alla luce del recente esito del processo Miteni sui PFAS, Rucco invita a evitare di arrivare a sanzioni penali puntando su verifiche e interventi tempestivi, senza ostacolare le imprese ma promuovendo sostenibilità e tutela ambientale. Contro misure generalizzate e inefficaci, come il blocco della circolazione, chiede controlli specifici anche su altre sostanze inquinanti.