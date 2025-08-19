ATTUALITA'
19 Agosto 2025 - 9.30

RUCCO (FDI): “LA REGIONE DOVRÀ TUTELARE L’AMBIENTE CON CONTROLLI MIRATI”

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Francesco Rucco, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia, già sindaco di Vicenza e presidente della Provincia, interviene sul tema ambientale sottolineando la centralità della Regione Veneto nelle politiche di controllo e prevenzione. Alla luce del recente esito del processo Miteni sui PFAS, Rucco invita a evitare di arrivare a sanzioni penali puntando su verifiche e interventi tempestivi, senza ostacolare le imprese ma promuovendo sostenibilità e tutela ambientale. Contro misure generalizzate e inefficaci, come il blocco della circolazione, chiede controlli specifici anche su altre sostanze inquinanti.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

RUCCO (FDI): "LA REGIONE DOVRÀ TUTELARE L’AMBIENTE CON CONTROLLI MIRATI" | TViWeb RUCCO (FDI): "LA REGIONE DOVRÀ TUTELARE L’AMBIENTE CON CONTROLLI MIRATI" | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy