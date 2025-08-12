ATTUALITA'
12 Agosto 2025 - 9.30

RUCCO (FDI): “IL PNRR HA PORTATO RISORSE CONCRETE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA, ORA SERVE CONTINUITÀ”

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Francesco Rucco, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia ed ex presidente della Provincia di Vicenza, rivendica i risultati ottenuti durante il suo mandato, in particolare nell’utilizzo dei fondi PNRR per l’edilizia scolastica. Circa 80 milioni di euro sono stati investiti tra fondi provinciali e PNRR per migliorare la sicurezza e il comfort degli edifici scolastici. Rucco invita a proseguire su questa strada, con il necessario supporto della Regione Veneto e del Ministero, seguendo il percorso già tracciato dall’amministrazione provinciale negli anni scorsi.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

RUCCO (FDI): “IL PNRR HA PORTATO RISORSE CONCRETE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA, ORA SERVE CONTINUITÀ” | TViWeb RUCCO (FDI): “IL PNRR HA PORTATO RISORSE CONCRETE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA, ORA SERVE CONTINUITÀ” | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy