RUCCO (FDI): “IL PNRR HA PORTATO RISORSE CONCRETE PER L’EDILIZIA SCOLASTICA, ORA SERVE CONTINUITÀ”

Francesco Rucco, dirigente provinciale di Fratelli d’Italia ed ex presidente della Provincia di Vicenza, rivendica i risultati ottenuti durante il suo mandato, in particolare nell’utilizzo dei fondi PNRR per l’edilizia scolastica. Circa 80 milioni di euro sono stati investiti tra fondi provinciali e PNRR per migliorare la sicurezza e il comfort degli edifici scolastici. Rucco invita a proseguire su questa strada, con il necessario supporto della Regione Veneto e del Ministero, seguendo il percorso già tracciato dall’amministrazione provinciale negli anni scorsi.