Rucco (FdI): “Bene la Zona Rossa, ora il sindaco faccia la sua parte” (video)

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

«Accolgo con favore la decisione del Prefetto di istituire la cosiddetta “zona rossa” nell’area compresa tra la stazione ferroviaria, Campo Marzo e il Quadrilatero. È un provvedimento importante, che dimostra la sensibilità e l’attenzione dello Stato e del Governo guidato da Giorgia Meloni verso la nostra città e verso le legittime preoccupazioni dei vicentini, troppo spesso ignorate o minimizzate dall’amministrazione comunale di centrosinistra», afferma Francesco Rucco, già sindaco di Vicenza.

Proseguendo nella sua analisi, Rucco osserva come «questo intervento rappresenti un segnale concreto per contrastare degrado e insicurezza in un’area che da troppo tempo versa in condizioni inaccettabili. Nei prossimi mesi sarà fondamentale monitorare l’impatto di questa misura per garantire benefici reali ai cittadini».

Secondo Rucco, «non può bastare l’azione dello Stato se non viene affiancata da un impegno serio e costante da parte dell’amministrazione comunale. È necessario mettere in campo un piano organico di contrasto al degrado, capace di prevenire situazioni di marginalità e pericolo, oltre a rafforzare la Polizia Locale con maggiori investimenti e dotazioni — bodycam, taser, presidi fissi e mobili — proposte che Fratelli d’Italia ha avanzato più volte negli scorsi mesi, ricevendo solo silenzi o scaricabarile da parte della maggioranza di centrosinistra».

Rucco conclude: «Ora che lo Stato ha fatto la propria parte, con un segnale positivo e di attenzione verso Vicenza, il Comune non può più rimanere fermo. È chiamato a fare la sua parte con responsabilità e decisione, perché il problema non si risolve da solo e i cittadini meritano quartieri più sicuri, decorosi e vivibili. Per questo chiediamo al Prefetto e al Questore di valutare l’estensione della zona rossa a tutto il centro storico, così da prevenire possibili spostamenti di situazioni di degrado verso il cuore della città».