Rucco e la partita a vincere del brand Vicenza

C’era una volta Vicenza città morta, che si appoggiava in modo saltuario e costosissimo sulle agilità culturali di alcuni guru italiani per allestire mostre di livello si, ma fine a se stesse. Oggi Vicenza è una città viva, che torna a respirare in una sorta di rinascimento culturale che i cittadini, i veneti ed i molti italiani che arrivano in centro, apprezzano e condividono senza remore sui social. Merito di una visione di insieme voluta dal sindaco Francesco Rucco ben supportato dall’assessore alla cultura Simona Siotto ed alle attività economiche Silvio Giovine, una visione che rianima, con attività a portata di tutti, il turismo mordi e fuggi e quello più stanziale. Come dimenticare una estate brillante di artisti che hanno popolato in sequenza il salotto cittadino di piazza dei Signori, la Basilica rinata e fatta pulsare di vita propria con grandi iniziative e tutte di spessore, e potremmo continuare per ore. “Abbiamo presentato a tutte le realtà della città e del territorio una partita importante per il nostro futuro che ci giochiamo tutti assieme – ha spiegato Rucco qualche giorno fa – entro il 19 ottobre presenteremo al ministero un dossier che sarà il frutto di un grande lavoro di squadra. Un progetto di valorizzazione in cui Vicenza diventa metafora della fabbrica italiana, luogo dell’ingegno, dell’innovazione, della relazione. In sintesi, di una cultura viva”. Una altra freccia nell’arco di questa amministrazione che punta alla riconferma alla guida della città ed in effetti la valorizzazione del brand Vicenza resta la vera partita a vincere del mandato Rucco, sottolineata anche dall’importante acquisto di Palazzo Thiene che potrebbe essere destinato alla crescita di iniziative dal taglio culturale a tutto tondo.