Rubava nei distributori di snack in scuole e negozi: arrestato ladro, “incastrato” dalle sue impronte

Individuato e denunciato il ladro che aveva razziato alcuni distributori automatici di snack e

bevande installati nelle scuole ed alcuni esercizi pubblici di Thiene. Alla sua identità i militari della Compagnia Carabinieri di Thiene sono risaliti anche grazie alla collaborazione dei colleghi specializzati della Sezione Investigazioni Scientifiche del Comando Provinciale di Verona, che ha consentito

di identificare, senza ombra di dubbio, tramite i riscontri in banca dati delle

impronte dattiloscopiche, un uomo 37enne di origine serba, pregiudicato per reati

contro il patrimonio, senza fissa dimora. Le indagini erano state subito avviate dai militari, a seguito di singolari furti, consumati tra ottobre e novembre scorso, in cui i ladri prendevano sempre di mira

i distributori automatici di snack e bevande installati nelle scuole e in alcuni ditte

thienesi. Gli investigatori, dopo aver esaminato le scene del crimine del ristorante Ponte di

Ferro, della ditta Orto Amico e dell’istituto scolastico “G.B. Garbin” di Thiene,

hanno acquisito ed analizzato le diverse immagini di alcuni sistemi di videosorveglianza installati nei pressi, in cui era immortalato, in alcune occasioni, il ladro in azione. Successivamente, nell’ultimo furto consumato tra il 12 ed il 14 novembre in danno dell’istituto scolastico “G.B. Garbin” di Thiene, i carabinieri, dopo un attento sopralluogo, hanno eseguito precisi rilievi scientifici che hanno

consentito di rilevare e recuperare alcune impronte lasciate nei pressi dei

distributori automatici che, una volta elaborate dalla Sezione Investigazioni

Scientifiche di Verona, sono risultate appartenere proprio al cittadino serbo.

La sua posizione è ora al vaglio della procura della repubblica di Vicenza poiché

ritenuto responsabile di tre furti aggravati, di cui uno tentato, causando

danneggiamenti vari per circa cinquemila euro a fronte di un bottino complessivo

di un migliaio di euro asportato dai distributori.