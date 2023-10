Rubano pezzi di una moto: due 19enni denunciati nel Vicentino

I Carabinieri della Stazione di Chiuppano hanno denunciato due giovani, entrambi diciannovenni e residenti a Thiene, per il reato di ricettazione di parti meccaniche e di carrozzeria di un motociclo rubato sulla pubblica via a Lugo di Vicenza nel mese di Maggio 2023.

Le indagini, partite dalla denuncia sporta dalla vittima presso la caserma dell’Arma di Chiuppano e coordinate dalla Procura della Repubblica di Vicenza, hanno consentito di richiedere ed ottenere dall’Autorità Giudiziaria una perquisizione domiciliare eseguita poi dai Carabinieri e che ha permesso di rinvenire all’interno di un garage in uso ai due giovani parti di carena, fari e componenti meccaniche della moto rubata. Il materiale sequestrato è stato successivamente restituito al legittimo proprietario.