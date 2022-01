Rubano in abitazione nel Vicentino: fermati e denunciati due uomini e una donna

Nel corso della serata di sabato, i carabinieri della Compagnia Carabinieri di Valdagno hanno denunciato tre cittadini italiani, due uomini ed una donna, rispettivamente di 32, 35 e 39 anni, per tentato furto in abitazione in concorso, ricettazione, possesso ingiustificato di chiavi alterate/grimaldelli e porto abusivo oggetti atti ad offendere.

Attorno alle ore 16.00 la Centrale Operativa della Compagnia Carabinieri di Valdagno, sulla base di indicazioni avute da alcuni residenti di Via Gramsci di Valdagno, ha segnalato un’auto Lancia Musa di colore beige, con un “ruotino” di scorta montato, che si era allontanata precipitosamente dalla via. In particolare si segnalava che gli occupanti del veicolo avevano tentato di perpetrare dei furti in abitazione quella in zona.

Alle 16:45 il veicolo è stato rintracciato e bloccato dai militari del Nucleo operativo e radiomobile – Aliquota Radiomobile in Via Gasdotto di Valdagno.

Sulla base delle indicazioni avute, e ricorrendo i presupposti, i militari hanno perquisito l’auto e rinvenuto all’interno un coltello da cucina, oggetti vari atti allo scasso nonché una bicicletta. Si procedeva quindi a denunciare i tre per le violazioni indicate.