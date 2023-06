Ruba una e-bike fuori dal supermercato, poi ferisce un carabiniere: arrestato

Il 17 giugno scorso i Carabinieri dell’Aliquota Radiomobile della Compagnia di Schio, durante

un servizio perlustrativo nel territorio di competenza, hanno arrestato in flagranza di reato un

58enne del luogo, di origine magrebina, autore del furto di una mountain bike elettrica del valore di

3.000 euro parcheggiata all’esterno del supermercato “Conad” di Schio. L’uomo, da subito, assumeva un atteggiamento ostile e provocatorio, opponendosi con

forza alle operazioni di controllo, tanto da ferire un militare. La

perquisizione personale ha fatto inoltre rinvenire un coltello con lama lunga 5 centimetri,

debitamente posto sotto sequestro. Al termine degli accertamenti, su disposizione della Procura

della Repubblica di Vicenza, il soggetto è stato trattenuto in caserma in attesa dell’udienza di

convalida dell’arresto. La bicicletta è stata restituita al legittimo proprietario.