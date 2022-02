Ruba una e-bike: denunciato

I Carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette hanno denunciato per furto di una bici elettrica un cittadino cogollese di 34 anni con precedenti.

I militari di pattuglia, accedendo per controlli alla corte interna di un condominio, avevano notato una bicicletta che sembrava simile ad un’altra rubata agli inizi del mese nello stesso Comune.

Verificato che, in effetti, il numero di telaio era lo stesso, avevano poi individuato chi fosse ad averla in uso in quel momento; l’uomo aveva quindi detto di averla acquistata a Schio da uno sconosciuto senza caricabatteria, cestino ed accessori.

L’uomo poi ha invece ammesso di averla rubata lui stesso e, a prova di ciò,

esibiva anche gli accessori che aveva nella sua abitazione di cui prima aveva negato il possesso.

Terminati gli accertamenti di rito, quindi, è stato segnalato alla Procura di Vicenza per il reato di furto.