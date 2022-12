Roulotte in fiamme: coppia salvata da un pompiere in pensione (FOTO)

Alle 4 di stanotte i vigili del fuoco sono intervenuti Via Oxabech a Roana per l’incendio del preingresso di roulotte: in salvo una coppia grazie all’intervento di un pompiere in congedo. Il capo reparto in pensione ospite del camping Riviera ha sentito nella notte il crepitio delle fiamme, si è alzato vedendo la casetta in legno posta davanti la roulotte aggredita dal fuoco, ha subito utilizzato degli estintori per abbassare l’incendio, dando l’allarme alla coppia vicentina facendoli uscire. I vigili del fuoco arrivati da Asiago, hanno spento del tutto le fiamme mettendo in sicurezza la struttura. L’uomo nell’abbandonare la roulotte si è ustionato ai piedi ed è stato preso in cura dal personale del Suem per essere portato in pronto soccorso. Risolutivo il pronto intervento del vigile del fuoco in pensione, che ha abbassato le fiamme evitando un incendio generalizzato anche delle altre strutture attigue ed evitando quella che poteva essere una tragedia. Le cause delle fiamme sono al vaglio dei tecnici dei vigili del fuoco. Le operazioni di soccorso sono terminate alle 7:00.