Rosolina, schianto tra tre auto sulla SP45: un ferito grave elitrasportato a Padova

ROSOLINA (Rovigo), 8 settembre 2025 – Grave incidente stradale questa mattina attorno alle 10:30 lungo la SP45 in via Fenilone, nel territorio di Rosolina, dove tre automobili sono rimaste coinvolte in uno scontro che ha provocato tre feriti, uno dei quali in condizioni critiche.

Sul posto sono intervenuti i Vigili del fuoco del distaccamento di Rosolina Mare, che hanno messo in sicurezza i veicoli incidentati, mentre il personale sanitario del 118 ha prestato le prime cure ai feriti.

Un uomo, rimasto gravemente traumatizzato, è stato elitrasportato all’ospedale di Padova, mentre il conducente della seconda auto ha riportato soltanto ferite lievi. La donna alla guida della terza vettura, che viaggiava con il proprio cane, è uscita illesa.

Per i rilievi e la gestione della viabilità sono intervenuti i Carabinieri di Pettorazza Grimani e la Polizia locale di Rosolina.