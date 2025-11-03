Ritrovato morto in una galleria l’escursionista disperso sul Monte Baldo

FERRARA DI MONTE BALDO (VR), 3 novembre 2025 – È stato ritrovato questa mattina, intorno alle 11.30, il corpo senza vita di F.F., il 76enne di Verona scomparso dal 14 ottobre scorso, quando si era avventurato sul Monte Baldo per esplorare i manufatti della Grande Guerra.

La segnalazione di un’auto abbandonata, individuata il 30 ottobre lungo la strada che da Ferrara di Monte Baldo conduce a Novezza, ha consentito di riavviare le ricerche nella zona. Il veicolo, appartenente al fratello dell’escursionista, ha portato gli inquirenti a ritenere che l’uomo avesse lasciato la propria auto altrove, concentrando così le operazioni sul nuovo punto. Le immagini delle telecamere del traffico hanno poi confermato il suo passaggio in quella direzione il 14 ottobre.

Le ricerche, coordinate dal Soccorso alpino e speleologico di Verona insieme a Guardia di finanza, Carabinieri, Vigili del fuoco e Protezione civile, hanno interessato un’ampia area di gallerie e trincee della Prima guerra mondiale, dove il cellulare dell’uomo era stato agganciato per l’ultima volta il 16 ottobre.

Dopo la sospensione di ieri dovuta al maltempo, le squadre sono tornate in azione questa mattina. Su indicazione di due cacciatori, i soccorritori hanno percorso il Sentiero dei Contrabbandieri e, scendendo con le corde lungo un vecchio tracciato, hanno individuato una galleria. In un tratto più basso, circa trenta metri al di sotto, sono stati trovati un bastoncino e altri effetti personali, fino al rinvenimento dello zaino e, poco dopo, del corpo dell’uomo in un’area boscosa.

Dopo l’autorizzazione della magistratura, la salma è stata recuperata con l’elicottero della Guardia di finanza di Bolzano e trasportata al campo sportivo di Ferrara di Monte Baldo per essere affidata al carro funebre. L’intervento si è concluso poco prima delle 15.