Ritrovato il corpo di Willy nel lago di Lavarone, domani i funerali

Per essere aggiornato con Tviweb entra nel GRUPPO FACEBOOK TVIWEB - NOTIZIE VICENZA E PROVINCIA (Clicca qui)

Per restare aggiornato sulle notizie dell'Area Berica e Basso Vicentino aderisci al gruppo Facebook:

Ieri pomeriggio, intorno alle 14.30, è avvenuto il ritrovamento del corpo senza vita di Willy N’guettia, scout diciassettenne dell’Agesci di Lonigo, affogato martedì nel lago di Lavarone. Le ricerche sono durate più di due giorni.

I fatti sono avvenuti martedì, quando il giovane, impegnato in un’uscita con il suo gruppo scout a Lavarone, si era tuffato dal pedalò senza riemergere. Il fratello aveva riferito che non sapeva nuotare. I sommozzatori si erano immersi subito per cercare il giovane, ritrovato solo ieri, quando ormai la sua morte era pressoché una certezza.

Domattina alle 10 si terranno i funerali.