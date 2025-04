Rinnovato il Patto fra Regione e Soccorso Alpino: 1081 interventi nell’ultimo anno. Zaia: “Cifra mostruosa”

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI.

Un numero che parla da solo: 1.081 interventi in un solo anno. È la cifra che racconta l’impegno, la dedizione e il coraggio degli uomini e delle donne del Soccorso Alpino del Veneto, protagonisti di operazioni spesso ai limiti dell’impossibile per salvare vite nelle zone più impervie delle montagne della regione.

Di fronte a questi numeri, la Regione del Veneto ha scelto non solo di rinnovare lo storico Accordo di collaborazione con la delegazione veneta del Soccorso Alpino Nazionale, ma di incrementare lo stanziamento economico: 2 milioni 995 mila euro per il prossimo triennio, rispetto ai 2 milioni 350 mila euro del triennio precedente.

«1.081 interventi in un solo anno sono una cifra mostruosa – ha dichiarato il presidente Luca Zaia – che deve innescare in tutti noi un moto di gratitudine del tutto particolare per questi uomini e donne che rischiano la loro vita per salvare quella degli altri. Una gratitudine che va ben oltre il contributo economico».

Zaia ha sottolineato come il valore di queste operazioni non si misuri soltanto nei numeri, ma soprattutto nel coraggio, nella preparazione tecnica e nell’altruismo di chi le compie: «Interventi in volo, sospesi nel vuoto, in condizioni meteo proibitive: queste persone sono veri e propri eroi, e non è un caso che qualcuno di loro, purtroppo, abbia perso la vita nel tentativo di salvare quella altrui».

Con l’avvicinarsi della stagione estiva, il governatore ha voluto anche lanciare un appello ai frequentatori delle montagne venete: «La montagna va affrontata con entusiasmo e passione, ma anche con rispetto, preparazione e responsabilità. Informarsi, valutare le proprie forze, dotarsi dell’attrezzatura giusta: sono piccoli gesti che possono fare la differenza tra una giornata indimenticabile e un dramma evitabile. E soprattutto, sono un modo per onorare chi rischia tutto per salvarci».

L’accordo rinnovato garantirà al Soccorso Alpino del Veneto risorse certe e continuative per proseguire la propria attività fondamentale, specie in un contesto – quello alpino – dove la prontezza e l’efficienza fanno la differenza tra la vita e la morte.

Un gesto concreto, ma anche un riconoscimento pubblico e istituzionale per chi, ogni giorno, mette il coraggio al servizio della comunità.