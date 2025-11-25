Ricercato rintracciato ed arrestato dalla Polizia di Stato nella stazione ferroviaria

Gli agenti della Polizia di Stato hanno arrestato, nella stazione di Vicenza, un ventisettenne di nazionalità europea che era ricercato per l’esecuzione di un ordine di carcerazione emesso dalla Procura presso il Tribunale di Massa per il reato di maltrattamenti a familiari e conviventi.

Il giovane, residente nella provincia di Massa, è stato rintracciato e fermato nel primo pomeriggio di sabato dai poliziotti della Sezione Polizia Ferroviaria di Vicenza nel corso di un servizio dedicato anche al rispetto della “Zona Rossa”.

A seguito di accertamenti, è emerso a suo carico un provvedimento da eseguire, emesso a giugno dello scorso anno, che ne dispone la reclusione per un periodo di due anni e 6 mesi.

Al termine delle formalità di rito, l’arrestato è stato condotto presso la Casa Circondariale di Vicenza.