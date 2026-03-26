Rete idrica fra Vicenza e Padova, lavori il 27 marzo: attenzione a cali di pressione

Nuovo intervento sulla rete idrica tra Vicenza e Padova. Nella giornata di domani, 27 marzo 2026, è in programma una seconda operazione di riparazione sulla grande condotta “Bonna”, infrastruttura realizzata negli anni ’50 che rifornisce di acqua potabile 13 Comuni del territorio, gestita congiuntamente da Viacqua ed Etra.

La condotta serve i comuni vicentini di Camisano Vicentino, Grumolo delle Abbadesse, Torri di Quartesolo, Grisignano di Zocco, Montegalda e Montegaldella, oltre a quelli padovani gestiti da Etra: Veggiano, Cervarese Santa Croce, Campodoro, Saccolongo, Mestrino, Rovolon e Villafranca Padovana. L’intervento prosegue le attività già svolte tra il 12 e il 13 marzo scorsi ed è stato pianificato in stretta collaborazione tra i due gestori.

Per consentire i lavori sarà necessario interrompere l’erogazione dell’acqua dalla centrale idrica di Abbadia Polegge, che alimenta la condotta. Tuttavia, per limitare i disagi, Viacqua ha predisposto un bypass temporaneo che permetterà di alimentare la rete attraverso la centrale di Bertesina, mentre Etra garantirà la fornitura nei propri territori con fonti alternative.

Nonostante queste misure, durante le ore di maggiore consumo potrebbero verificarsi cali di pressione diffusi. Per questo motivo, Viacqua invita i cittadini a evitare l’utilizzo di elettrodomestici come lavatrici e lavastoviglie fino al termine dell’intervento.

Al termine dei lavori potrebbero inoltre verificarsi temporanei fenomeni di acqua torbida o biancastra, dovuti alla movimentazione delle condotte e alle variazioni di pressione: in questi casi sarà sufficiente lasciare scorrere l’acqua per alcuni istanti per ristabilire la normalità.

Per segnalazioni è attivo il Servizio Clienti al numero verde 800 154242 (dal lunedì al venerdì dalle 8 alle 20, il sabato dalle 8 alle 13), mentre per le emergenze è disponibile h24 il numero di pronto intervento 800 991522.