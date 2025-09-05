Regno Unito: chirurgo si fa amputare i piedi “per gratificazione sessuale”

Neil Hopper, un chirurgo britannico di 49 anni, è stato condannato giovedì 4 settembre a due anni e otto mesi di carcere per frode assicurativa dopo essersi auto-amputato entrambe le gambe e per possesso di immagini di mutilazioni genitali.

Il medico, padre di famiglia e dipendente del NHS, il sistema sanitario pubblico del Regno Unito, si è dichiarato colpevole di frode mediante falsa dichiarazione dopo aver richiesto quasi 500.000 sterline (pari a circa 575.000 euro) alla sua compagnia assicurativa a seguito dell’amputazione.

Secondo la ricostruzione processuale, nel 2019 Hopper si era procurato gravi lesioni utilizzando ghiaccio secco per congelarsi le gambe. Ricoverato in ospedale, si era dichiarato malato ed era stato inizialmente curato per sospetta sepsi, fino a subire prima una doppia amputazione dei piedi e poi l’amputazione definitiva sotto le ginocchia.

Durante il processo, è emerso che l’uomo da tempo desiderava l’amputazione e che da essa traeva un interesse di natura sessuale. «Hai presentato richieste di risarcimento fraudolente all’assicurazione (…) presentando la causa delle tue lesioni come sepsi, quando le avevi causate tu stesso, almeno in parte per gratificazione sessuale», ha affermato il giudice James Adkin nella sentenza. È stato rilevato come i suoi intendimenti raccapriccianti fossero, in qualche modo, protesi verso il futuro, in cui ogni gesto era pianificato con cura per realizzare i propri impulsi sessuali estremi.

Oltre alla frode, Hopper è stato condannato anche per possesso di immagini pornografiche estreme, tra cui video che mostravano mutilazioni genitali, scaricati da un sito web.

Il nome del chirurgo è emerso nell’ambito delle indagini su Marius Gustavson, un norvegese condannato all’ergastolo a Londra nel 2024 come mente di un gruppo che eseguiva mutilazioni, comprese castrazioni, filmate e diffuse online su un sito a pagamento. Gustavson è stato giudicato colpevole di una serie di reati legati a “modificazioni corporee estreme” su 13 vittime, inclusa la rimozione e la commercializzazione di parti del corpo delle stesse.

Il Royal Cornwall Hospitals Trust, dove Hopper ha lavorato fino alla sospensione seguita al suo arresto, ha chiarito in una nota che le condanne «non erano correlate alla sua condotta professionale» e che non è stato stabilito «alcun collegamento con i pazienti da lui curati durante il suo lavoro».