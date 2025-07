Recuperato ciclista caduto a Pecol

Alle 14.30 circa la Centrale del 118 e stata attivata per un incidente in bici a Pecol di Zoldo. Mentre stava scendendo, un ciclista di 73 anni di Trevignano (TV) si era fatto male a un piede e non era più in grado di proseguire da solo. Poiché l’elicottero era impegnato in un’altra missione, ricevute le coordinate del punto, è partita una squadra del Soccorso alpino della Val di Zoldo, per sincerarsi delle condizioni dell’infortunato. Una volta sul posto i soccorritori lo hanno stabilizzato e trasportato a valle in barella, per poi affidarlo all’ambulanza diretta a Belluno.