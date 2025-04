Recuperati escursionisti bloccati in cresta

Alle 16.45 circa il Soccorso alpino di Asiago è stato attivato per due escursionisti veronesi di 24 anni, incapaci di proseguire sulle creste innevate di Cima del Pra, tra Cima Dieci e Cima Undici. Dopo aver pernottato al Bivacco Campiluzzi, questa mattina i due amici avevano scelto il sentiero 206 per rientrare a Gallio, da dove erano partiti il giorno precedente, ma arrivati in cresta non erano più stati in grado di avanzare. Attivato l’elicottero di Treviso emergenza, l’equipe medica è stata sbarcata al campo sportivo di Gallio, dove si trovava una squadra era pronta a intervenire. L’eliambulanza si è quindi portata in quota e ha individuato i due ragazzi, caricati a bordo in hovering dal tecnico di elisoccorso. I due ragazzi sono quindi stati affidati al Soccorso alpino di Asiago.