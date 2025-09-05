Record in Francia: bambina di 9 anni si diploma in materie scientifiche

La Francia ha ora la sua diplomata più giovane: una bambina di 9 anni che ha conseguito il diploma (baccalaureato) di maturità nell’estate 2025 presso l’Accademia di Parigi. La notizia è stata confermata dal Ministero dell’Istruzione nazionale a BFMTV, riprendendo quanto riportato da Franceinfo.

Nata nell’ottobre 2015, la studentessa si è specializzata in matematica e fisica-chimica, superando il precedente primato detenuto da un ragazzo di 12 anni che aveva ottenuto il diploma nel 2012. La giovanissima candidata, iscritta formalmente al livello scolastico CM1, ha sostenuto l’esame come candidata indipendente a Parigi, riuscendo a ottenere il titolo dopo le prove di recupero dello scorso luglio, senza distinzione di merito.

Secondo Franceinfo, la bambina è di nazionalità grenadina e vive a Dubai, dove ha seguito un percorso di preparazione con il supporto dell’ente di formazione Isoset. L’organizzazione, nata come società di formazione per aziende, sostiene di proporre un metodo in grado di “far risparmiare anni” attraverso studi accelerati. Sul proprio sito, cita altri casi di precocità: un laureato triennale a 12 anni nel 2012, due laureati a 12 e 14 anni nel 2021, oltre a record di laurea magistrale a 14 anni e dottorato a 17.

Non mancano tuttavia le critiche. Sébastien Ponnou, professore di scienze dell’educazione, intervistato da Franceinfo, ha espresso forte scetticismo: «Si tratta di una truffa educativa, un progetto di investimento per attrarre fondi, forse anche pubblici, per un metodo che non ha dimostrato la sua efficacia. In questo contesto, gli interessi del bambino passano in secondo piano».

Il Ministero ha ricordato che quest’anno la più giovane candidata iscritta all’esame di maturità generale e tecnologica aveva appena 8 anni, ma non ha partecipato alle prove di giugno. Nel 2024, invece, una studentessa di Strasburgo, anche lei di 9 anni, si era presentata agli esami senza però superarli.

Il baccalauréat francese (spesso chiamato “bac”) corrisponde, nel sistema scolastico italiano, al diploma di scuola secondaria di secondo grado, cioè al titolo che si ottiene al termine delle scuole superiori (liceo, istituto tecnico o professionale).

In pratica:

in Francia si consegue il baccalauréat al termine del Lycée (dopo 12–13 anni di studi complessivi), generalmente intorno ai 18 anni;

(dopo 12–13 anni di studi complessivi), generalmente intorno ai 18 anni; in Italia si consegue il diploma di maturità (oggi “diploma di istruzione secondaria superiore”) al termine delle scuole superiori (liceo, istituto tecnico, istituto professionale), anch’esso verso i 18–19 anni.

Entrambi i titoli consentono l’accesso all’università e ad altre forme di istruzione superiore nei rispettivi Paesi, e sono riconosciuti reciprocamente nell’ambito dell’Unione Europea.