E’ record di nascite per le coppie di cicogna che hanno nidificato nel bassanese. Nati ben 9 piccoli. Sono i 5 i nati nei 2 differenti nidi in via Cesare Battisti a Cassola, dove è avvenuta la prima nidificazione. Mentre per il nido nell’ alto traliccio sono ben 4. E dal 2019 che questi eleganti e maestosi trampolieri hanno scelto la zona industriale a ridosso del fiume Brenta dove hanno costruito il loro grande e caratteristico nido in un alto traliccio. Lo hanno migliorato ogni anno rendendolo più sicuro e confortevole per dare alla luce i loro piccoli. Da sempre con il loro immaginario collettivo come uccelli portatori di vita sono diventati parte integrante della fauna che popola il nostro territorio dando corso a nuove nidificazioni. In questi giorni e un interrotto via vai di voli e planate da parte dei genitori che si alternano in cerca di cibo per alimentare i loro piccoli. Li seguiranno con cura e amerovolmente finché lasceranno il nido e saranno autonomi che avverrà tra circa 2 mesi. Uno spettacolo della natura che continua sempre emozionare che coinvolge un intera comunità creando il profondo antico legame tra l uomo e la natura. Ogni nuova nidificazione e un arricchimento di biodiversità. Questo uccello tra i più emblematici d Europa e scomparsa in Italia nel Settecento e grazie a progetti di reintroduzione e conservazione della LIPU oggi e ritornata a volare nei nostri cieli. Ogni e una piccola grande vittoria per la specie e nuova speranza per l umanità.

Fonte Pianezzola Dino volontario Lipu Vicenza