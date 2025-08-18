Record di incidenti, colonna di 7 km dopo Montebello (VI): bollino rosso per rientri poco intelligenti

Ennesimo incidente sulla A4, un veicolo è uscito di strada e sta provocando code per 7 km tra Montecchio vicentino e Soave.

C’è un mistero che ogni estate si ripete, puntuale come l’afa e le zanzare: perché mai milioni di italiani decidono di rientrare dalle ferie proprio di lunedì, il giorno peggiore di tutti? È come scegliere di fare la fila alle Poste il 2 gennaio o di andare all’Ikea il sabato pomeriggio: un gesto che sfida la logica.

Il lunedì, si sa, è già di per sé il giorno più odiato della settimana. Se poi ci aggiungiamo ore di code, clacson impazziti e bambini stanchi sul sedile posteriore, diventa un incubo collettivo. Eppure niente, ostinati, gli italiani tornano in massa proprio quel giorno. Forse perché l’idea di avere ancora la domenica intera in vacanza fa sentire meno colpevoli, forse perché “così fan tutti”, forse semplicemente perché il masochismo, da noi, è una forma d’arte.

Il risultato è sempre lo stesso: traffico paralizzato, autogrill presi d’assalto come se fossero oasi nel deserto, autostrade trasformate in parcheggi a cielo aperto. E mentre ci si lamenta della coda infinita, qualcuno in auto esclama la frase più ipocrita di sempre: “Mai più, l’anno prossimo partiamo in un altro giorno”. Ma puntualmente, dodici mesi dopo, eccoli di nuovo lì, incolonnati al casello di Chiusi come se fosse un rito sacro.

La verità è che basterebbe poco per salvarsi: rientrare il sabato, partire il martedì, o azzardare una notte di viaggio. Ma l’Italia non ama semplificarsi la vita. Anzi, sembra quasi godere nel complicarsela, trasformando il ritorno a casa in una maratona di pazienza e sopravvivenza. Così il bollino rosso diventa l’ultima cartolina dell’estate: un ricordo fatto non di mare, monti e tramonti, ma di clacson, code e aria condizionata a palla.