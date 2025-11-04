20 neonati nati in 24 ore: record a Verona

Giornata record ieri all’Ospedale della donna e del bambino di Borgo Trento, dove in 24 ore sono nati 20 bambini, 14 maschi e sei femmine.

Il funzionamento delle 11 sale parto è stato garantito dal personale sanitario in servizio nei tre turni. Stanno bene tutte le mamme e i loro bambini, nati con 13 parti naturali e cinque tagli cesarei.Due le mamme che hanno avuto parti gemellari e due i neonati prematuri, che come da prassi stanno ricevendo le cure della Terapia intensiva neonatale.

Il picco di nascite è stato regolarmente gestito dal personale in servizio nelle due unità di Ostetricia e Ginecologia, dirette da Stefano Uccella e Valentino Bergamini.

Le équipe che si sono avvicendate erano composte da medici, specializzandi, anestesisti, neonatologi e naturalmente le ostetriche, sei nel turno di mattina e cinque per ogni turno di pomeriggio e di notte.

L’ultimo picco di nascite nel 2025, prima della notte scorsa, è stato il 20 agosto con 14 nuovi nati. Le Unità operative di ostetricia e Ginecologia hanno garantito anche tutte le normali attività del Pronto soccorso ostetrico e ginecologico e della Neonatologia.

Per Callisto Marco Bravi, direttore generale dell’Aoui Verona “quando la fatica quotidiana si conclude con notizie positive come questa, è una grande soddisfazione per tutti. Per le ostetriche che, come sempre, hanno dimostrato grande professionalità e dedizione, e per tutto il personale sanitario in servizio. La capacità organizzativa, le strutture e la resilienza dei dipendenti fanno dell’Ospedale della donna e del bambino un grande presidio sanitario, capace di far fronte a tutte le urgenze”. ANSA VENETO