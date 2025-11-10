Raffica di soccorsi in montagna: escursionisti bloccati, malori e infortuni tra Vicentino, Bellunese e Trevigiano

Bloccati escursionisti sopra un salto di roccia

Laghi (VI), 9 novembre 2025 – Al rientro da un giro dal Capel del Vescovo lungo il Sentiero delle Nore, tre amici si sono trovati in difficoltà a circa mille metri di quota, dopo aver perso la traccia in discesa. I ragazzi sono rimasti bloccati sopra un salto di roccia di circa cinque metri. Uno di loro ha tentato di aggirare l’ostacolo, ma è scivolato, fortunatamente senza riportare ferite. Ha quindi avvisato i due compagni di non seguirlo, poiché la manovra era troppo pericolosa.

Verso le 16 i Carabinieri hanno allertato il Soccorso alpino di Arsiero, dopo aver ricevuto la chiamata dei due escursionisti rimasti più in alto, che comunicavano con l’amico senza però riuscire a vederlo. La telefonata è arrivata tramite il numero di emergenza, in un punto privo di copertura, e i militari sono riusciti a individuare la posizione dei tre vicentini – due ragazzi e una ragazza di 21, 23 e 24 anni, residenti a Chiuppano e Carrè – risalendo alle celle telefoniche.

Una prima squadra veloce ha raggiunto in meno di un’ora il ragazzo che si trovava più in basso. Con l’arrivo di altre squadre – dieci volontari in tutto – i soccorritori hanno risalito il tratto roccioso, attrezzando il percorso con corde fisse, fino ai due escursionisti bloccati. Dopo averli dotati di casco e imbrago, li hanno calati in sicurezza fino alla base, per poi rientrare tutti insieme.

Le famiglie erano state nel frattempo avvisate del ritardo e tranquillizzate sul fatto che i soccorritori fossero con loro. Sul posto anche i Vigili del fuoco. Le operazioni si sono concluse attorno alle 20.

Malore sul Pasubio

Valli del Pasubio (VI), 9 novembre 2025 – L’elicottero di Verona Emergenza è intervenuto sul Monte Pasubio, nei pressi del Rifugio Papa, per soccorrere un’escursionista vicentina colta da forti dolori addominali. La donna, 34 anni, di Valdagno, si trovava tra il Sentiero delle Creste e la Strada degli Scarubbi. Il tecnico di elisoccorso e il medico sono stati sbarcati in hovering nelle vicinanze. Dopo essere stata coperta dai compagni con una giacca e una mantellina termica, è stata presa in carico, issata a bordo con un verricello di cinque metri e trasportata all’ospedale di Santorso per accertamenti.

Escursionista infortunato a Pieve del Grappa

Pieve del Grappa (TV), 9 novembre 2025 – Un 38enne di Castelfranco Veneto è rimasto ferito mentre scendeva da solo lungo il sentiero numero 106 della Valle della Madonna. Dopo aver messo male il piede, ha riportato la sospetta frattura della tibia e ha chiesto aiuto verso le 14.20. Contattato il Soccorso alpino della Pedemontana del Grappa, ha fornito la posizione del luogo in cui si trovava.

Una squadra è salita lungo la mulattiera del Covolo con un quad e un Utv, proseguendo poi a piedi insieme al personale medico del Suem di Pieve del Grappa. Dopo aver immobilizzato la gamba, l’uomo è stato caricato in barella e trasportato fino all’automedica, quindi accompagnato in ospedale.

Soccorso a escursionista ruzzolato dal sentiero

Tambre (BL), 9 novembre 2025 – Verso le 13.20 un escursionista è ruzzolato per diverse decine di metri lungo il sentiero 923, che da Col Indes porta al Rifugio Semenza. Un compagno di comitiva ha contattato il 118, segnalando la caduta.

Geolocalizzato il punto tra il Sasso della Madonna e la Baracca degli Alpini, l’elicottero del Suem di Pieve di Cadore è intervenuto in quota, a circa 1.500 metri. Con un verricello di 30 metri sono stati calati il tecnico di elisoccorso, il medico e l’infermiere con la barella. L’infortunato, 76 anni, di Belluno, ha riportato un possibile trauma al volto e alla testa, oltre ad altre contusioni. Dopo le prime cure è stato imbarellato e trasportato all’ospedale di Belluno.

Infortunio durante il Trail di San Martino

Rovolon (PD), 9 novembre 2025 – Durante il Trail di San Martino, il Soccorso alpino di Padova è intervenuto per assistere una partecipante caduta lungo un tratto in discesa, all’altezza di Carbonara. La 28enne di Sant’Ambrogio di Valpolicella ha riportato una ferita al ginocchio.

Una squadra, con medico a bordo, l’ha raggiunta, medicata e trasportata in barella per circa 500 metri fino al rendez-vous con l’ambulanza, che l’ha poi accompagnata in ospedale.