ATTUALITA'POLITICA
12 Dicembre 2025 - 10.57

Questura alla caserma Sasso: Colombara chiede una Commissione dedicata per chiarire criticità, costi e ricadute sulla città

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Il consigliere comunale Raffaele Colombara (Per una Grande Vicenza) ha depositato una formale richiesta di convocazione della Seconda Commissione “Territorio” per approfondire il progetto di trasferimento della Questura alla caserma Sasso, alla luce delle numerose questioni emerse nelle ultime settimane.

La richiesta è stata condivisa e sottoscritta anche dai componenti di maggioranza della II Commissione “Territorio”, a conferma della volontà di affrontare il tema in modo trasparente e completo nelle sedi istituzionali competenti.

Colombara sottolinea come, oltre agli aspetti urbanistici e viabilistici — sugli stessi la Giunta ha riconosciuto che l’area non è attualmente adeguata a un accesso prevalente in auto — sia necessario fare chiarezza anche sul quadro finanziario dell’operazione, considerando la complessa vicenda che ha visto la caserma prima venduta, poi riaffittata per anni e infine riacquistata dallo Stato.

La Commissione servirà ad ascoltare Prefettura, Demanio, Ministero dell’Economia, Questura e i settori tecnici del Comune, così da avere un quadro completo e aggiornato.
«È fondamentale — afferma Colombara — che il Consiglio comunale possa valutare con trasparenza le ricadute su mobilità, sicurezza, servizi ai cittadini e utilizzo dell’attuale sede di viale Mazzini. Serve un confronto serio e strutturato, finora mancato».

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Questura alla caserma Sasso: Colombara chiede una Commissione dedicata per chiarire criticità, costi e ricadute sulla città | TViWeb Questura alla caserma Sasso: Colombara chiede una Commissione dedicata per chiarire criticità, costi e ricadute sulla città | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2025 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy