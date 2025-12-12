Questura alla caserma Sasso: Colombara chiede una Commissione dedicata per chiarire criticità, costi e ricadute sulla città

Il consigliere comunale Raffaele Colombara (Per una Grande Vicenza) ha depositato una formale richiesta di convocazione della Seconda Commissione “Territorio” per approfondire il progetto di trasferimento della Questura alla caserma Sasso, alla luce delle numerose questioni emerse nelle ultime settimane.

La richiesta è stata condivisa e sottoscritta anche dai componenti di maggioranza della II Commissione “Territorio”, a conferma della volontà di affrontare il tema in modo trasparente e completo nelle sedi istituzionali competenti.

Colombara sottolinea come, oltre agli aspetti urbanistici e viabilistici — sugli stessi la Giunta ha riconosciuto che l’area non è attualmente adeguata a un accesso prevalente in auto — sia necessario fare chiarezza anche sul quadro finanziario dell’operazione, considerando la complessa vicenda che ha visto la caserma prima venduta, poi riaffittata per anni e infine riacquistata dallo Stato.

La Commissione servirà ad ascoltare Prefettura, Demanio, Ministero dell’Economia, Questura e i settori tecnici del Comune, così da avere un quadro completo e aggiornato.

«È fondamentale — afferma Colombara — che il Consiglio comunale possa valutare con trasparenza le ricadute su mobilità, sicurezza, servizi ai cittadini e utilizzo dell’attuale sede di viale Mazzini. Serve un confronto serio e strutturato, finora mancato».