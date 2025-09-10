Quasi un veneto su due voterebbe Zaia: la fiducia al governatore al 72%

Secondo i dati dell’Osservatorio Nordest, il consenso verso il presidente del Veneto, Luca Zaia, rimane altissimo. Oggi il 43% degli elettori afferma che voterebbe la Lista Zaia, mentre la fiducia personale nel governatore si attesta al 72%, confermando un trend di lungo periodo.

Il monitoraggio storico dell’Osservatorio mostra come negli ultimi 15 anni l’apprezzamento verso Zaia sia cresciuto costantemente. Durante il primo mandato (2010-2015), il gradimento si mantenne tra il 70 e il 75%, mentre il picco del 92% si registrò nel 2020 durante la gestione dell’emergenza sanitaria. Negli anni successivi, i valori sono rimasti stabili intorno al 76-79%.

Il consenso trasversale emerge anche tra gli elettori dei diversi schieramenti: tra chi vota Pd la fiducia raggiunge il 71%, tra i sostenitori di Forza Italia l’87%, e tra i leghisti il 90%. Anche tra chi si dichiara incerto o di partito minore il dato supera il 60%.

Riguardo al consenso elettorale, il 19% degli intervistati esclude di votare la Lista Zaia, il 34% è incerto, mentre il 43% si dichiara sicuro di sostenerla. Tra i leghisti il sostegno arriva all’83%, e supera il 50% tra gli elettori di FdI e Forza Italia.

Secondo l’Osservatorio Nordest, questi dati confermano la solidità della figura del governatore e della lista a lui collegata, che continuano a godere di un’ampia popolarità nel territorio veneto.

Fonte: Osservatorio Nordest, dati riportati da Il Gazzettino, 10 settembre 2025