Quando Putin spegne internet… come sopravvivrebbero i leoni da tastiera filo-dittatura senza like?

Immaginate la scena: siete un leone da tastiera filoputiniano, il vostro unico momento di gloria nella vita consiste nel postare un meme delirante su Telegram o X, ricevere un like da qualcuno altrettanto delirante e sentirvi per un attimo potenti. Poi, boom: il grande Vladimir decide che oggi non si naviga. Internet bloccato, social chiusi, messaggi che non partono e notifiche che diventano fantasmi.

Non è un blackout casuale, è una pulizia digitale totale: niente post, niente chat, niente meme patriottici, niente discussioni infuocate su quanto sia grande la Russia. Tutto ciò che alimentava il fragile ego dei leoni da tastiera è evaporato come neve al sole. E ora? Ora la realtà bussa alla porta digitale, e non è così amichevole come un feed pieno di like.

E mentre i leoni da tastiera si disperano, lo Stato russo si ingegna a sostituire internet con… televisione statale, canali dedicati alla glorificazione del Paese e canzoni patriottiche che cantano le meraviglie di vivere senza Wi‑Fi. Non più commenti deliranti, ma bambini che cantano in playback: “Non serve internet, la Russia è perfetta così!”. Il paradosso è evidente: lo strumento del controllo digitale diventa quasi comico quando cerca di sostituire l’interazione online con melodie di propaganda.

Cosa fa un leone da tastiera filoputiniano quando il Wi‑Fi scompare? La prima reazione è il panico: lo schermo vuoto è un trauma esistenziale. La loro identità online, quella fragile ma scintillante, era tutta lì: i post deliranti, le condivisioni di propaganda, i meme urlanti, tutto evaporato. Senza internet, è come se il mondo reale li costringesse a guardarsi negli occhi e chiedersi: “Chi sono io, se nessuno può confermare la mia grandezza con un like?”

Alcuni tentano di reagire: aprono un libro, scrivono una lettera, persino parlano con persone reali. Ma per un leone da tastiera, queste attività sono alienanti: dove sono le emoji? Dove sono i commenti di sconosciuti che ti danno ragione a prescindere? Dove sono i cloni digitali pronti a scatenarsi nella sezione dei commenti? Dove sono le echo chambers* che per mesi e anni hanno alimentato la tua cultura basata su fake news e propaganda?

La censura digitale, però, non ha tolto tutto. Anzi: ha creato una nuova forma di umorismo involontario. Gli utenti guardano lo schermo vuoto e ridono, o meglio, ridono amaramente, perché la vita senza notifiche non è solo silenziosa, è inconcepibilmente reale. Il nuovo meme nazionale diventa il “panico da schermo vuoto”, condiviso in conversazioni private, dove l’ironia è l’unico rifugio rimasto.

La grande lezione? Se la tua identità è costruita su meme, like e retweet, il mondo reale può essere un’esperienza traumatica. Senza internet, senza notifiche, senza conferme da altri utenti altrettanto deliranti, i leoni da tastiera scoprono qualcosa di sconvolgente: esistono anche fuori dallo schermo.

E forse, chissà, scopriranno che respirare, parlare, osservare e vivere senza la convalida digitale non è poi così male. O almeno, potrà diventare un nuovo meme: la sopravvivenza del filoputiniano nell’era della Russia offline.

*Un’echo chamber è un ambiente, spesso online, dove ricevi solo informazioni che confermano le tue idee, escludendo opinioni diverse.

Gli algoritmi dei social media alimentano questo fenomeno: mostrano contenuti simili a quelli che ti piacciono o condividi, rafforzando le tue convinzioni e creando un “eco” delle tue stesse opinioni.