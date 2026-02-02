Province del Veneto, Donadel nuovo presidente a Treviso e Ferrarese confermato a Rovigo

Marco Donadel (a sinistra nella foto) ed Enrico Ferrarese (a destra) sono i nuovi presidenti delle province di Treviso e Rovigo. Donadel, sindaco di Roncade, subentra a Stefano Marcon, ora in Consiglio Regionale, ottenendo 46.753 voti ponderati (582 assoluti) contro i 33.420,466 di Luca Durighetto, sindaco di Zero Branco. Nel conteggio delle schede si registrano 6 nulle e 13 bianche.

Ferrarese, avvocato e sindaco di Stienta, ottiene la riconferma alla guida della Provincia di Rovigo con 346 voti pari a 56.004 ponderati, il 72,23% dei voti espressi. La sua sfidante, Elena Paolizzi, sindaca di Bosaro, si ferma al 22,92% con 133 voti (25.379 ponderati). Il presidente resterà in carica per quattro anni, mentre il consiglio provinciale, composto da 10 membri, sarà rinnovato a settembre 2026.

Il Presidente della Regione Veneto, Alberto Stefani, ha espresso i propri auguri: “Rivolgo con piacere i complimenti e l’augurio di buon lavoro a Marco Donadel e a Enrico Ferrarese. A entrambi garantisco la totale disponibilità al dialogo e alla collaborazione da parte della Regione Veneto”.

Stefani ha inoltre sottolineato l’importanza delle province: “Le loro funzioni e il loro ruolo nell’architettura istituzionale sono tornati al centro del dibattito. Abbiamo molti temi su cui collaborare quotidianamente e sono pronto a lavorare fin da subito con i due nuovi Presidenti”.