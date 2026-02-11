Progetto Silva Srl: fissata al 13 marzo 2026 la Conferenza dei Servizi

Nardin: “Lavoriamo in sinergia con i vari livelli di governo per garantire rigore e tutela ambientale”

Vicenza, 11 febbraio 2026 – Il 13 marzo si riunirà la Conferenza dei Servizi per esprimersi in merito all’autorizzazione del progetto di realizzazione di una piattaforma multifunzione per il recupero di rifiuti sanitari e per la produzione di “EoW” per fonderie presentato da Silva Srl con sede a Montecchio Precalcino.

Lo ha annunciato questa mattina il presidente della Provincia Andrea Nardin, che con il sindaco di Montecchio Precalcino Fabrizio Parisotto ha voluto incontrare la stampa per aggiornamenti in merito ad un procedimento sospeso lo scorso 9 dicembre, in attesa di integrazioni da parte della ditta.

“Stiamo lavorando in sinergia con i vari livelli di governo, con il Comune di Montecchio Precalcino e la Regione Veneto – ha esordito il presidente Nardin- Ricordo che la Provincia è uno dei componenti della Conferenza dei Servizi, la quale è un organo collegiale composto da diversi enti chiamati ad esprimersi sull’autorizzazione. Da parte della Provincia ribadisco l’indirizzo politico che è la massima tutela della risorsa idrica e del territorio. Stiamo mettendo in campo tutte le nostre competenze per affrontare al meglio il procedimento, sia dal punto di vista tecnico, con il settore Ambiente, che legale, con l’Avvocatura provinciale. Condivido e comprendo le preoccupazioni dei cittadini e dei comitati, che ho incontrato e che ho ascoltato, ed è proprio per questo che abbiamo garantito la massima trasparenza e partecipazione durante l’intero iter.”

Oltre alla data della Conferenza dei Servizi, sono emersi all’incontro altri due aggiornamenti: il primo riguarda la Ulss 7 Pedemontana, a cui è stato inviato un sollecito perché fornisca il proprio parere.

Il secondo è la richiesta all’Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali di approfondire il proprio parere (ad oggi positivo) alla luce della proposta di perimetrazione delle aree di salvaguardia formulata dal Consiglio di Bacino Bacchiglione e già inviata alla Regione Veneto dove è in corso , per l’appunto, la perimetrazione delle aree di salvaguardia.

Mentre, infatti, per Provincia e Comune la legge non permette di tenere conto di un procedimento normativo in fase di istruttoria, per l’Autorità di Bacino è possibile, e la Provincia chiede che venga valutato, proprio per le ricadute che potrebbero esserci una volta che la Regione avrà approvato la perimetrazione.

A tal proposito, il Comune di Montecchio Precalcino ha già chiesto chiarimenti alla Regione: “Ci dobbiamo confrontare con norme e regolamenti, anche in itinere -ha precisato il sindaco Parisotto- abbiamo bisogno di sapere come comportarci, in questo caso come in altri, per il nostro Comune e per gli altri, per evitare di prendere decisioni che siano in contrasto con quanto verrà stabilito dalla norma. Il Comune ha già espresso parere contrario nel procedimento di autorizzazione relativo all’area ex Safond -ha aggiunto Parisotto- per la delicatezza del sito e per le problematiche sollevate, che riguardano vari temi. Alla scorsa Conferenza dei Servizi avevamo chiesto integrazioni che sono arrivate da parte della ditta, ora le stiamo valutando. “

Il 13 marzo, anche con i pareri di Ulss 7, Autorità di Bacino Distrettuale delle Alpi Orientali e Comune di Montecchio Precalcino, si comporrà la decisione della Conferenza dei Servizi.