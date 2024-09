Presentata la 20ma edizione di Cortinametraggio

Venti nuovi, questo è il motto della nuova edizione di Cortinametraggio, il festival di riferimento per i corti, che festeggia quest’anno il suo 20° anniversario con un’edizione che promette scintille. Presentata alla 81ª Mostra Internazionale d’Arte Cinematografica di Venezia nello Spazio della Regione Veneto, questa edizione speciale si svolgerà nella splendida cornice di Cortina d’Ampezzo dal 17 al 23 marzo 2025.Riconosciuto come fucina di talenti italiani, Cortinametraggio avrà tante novità.Barbara Venturato, giovane promessa del cinema italiano, sarà il volto di questa edizione, succedendo a Eleonora De Luca. La Venturato, nota per le sue performance in L’Italia chiamò di Luca Lucini e Rido perché ti amo di Paolo Ruffini, incarnerà lo spirito fresco e dinamico del festival, fondato e presieduto da Maddalena Mayneri, che da vent’anni celebra il meglio della cinematografia breve italiana.Al fianco della madrina ci sarà come di consueto Niccolò Gentili, direttore artistico della Kermesse vero e proprio cacciatore di talenti, che porta avanti con passione la missione del festival: scoprire e valorizzare i nuovi volti del cinema, sposando così la vocazione del festival e della sua fondatrice.Immancabile anche quest’anno Roberto Ciufoli, che si riconferma per questa ricca edizione il presentatore ufficiale della kermesse.Durante la conferenza stampa sono state svelate le prime novità dell’edizione 2025. Tra queste, l’apertura del bando per le iscrizioni su Filmfreeway, a partire dal 9 settembre, e una nuova sezione internazionale dedicata al cinema portoghese.Per celebrare i 160 anni della Capitaneria di Porto, che supporta il festival da anni, verranno realizzati due cortometraggi diretti da Alessandro Parrello e dal duo Santa De Santis e Alessandro D’Ambrosi.Inoltre, il Centro Sperimentale di Cinematografia collaborerà con il Festival e sarà presente con dei CSC Lab, offrendo un’opportunità unica ai giovani registi di confrontarsi e crescere.Infine, per celebrare degnamente questi primi vent’anni, il festival darà il benvenuto al suo primo ospite d’onore: Chicco Salimbeni, vincitore della primissima edizione del Festival.Cortinametraggio 2025 sarà un’esplosione di talento, creatività e passione, un’edizione che si preannuncia indimenticabile e che proietterà il festival verso un futuro ancora più brillante.Non solo. La 20ª edizione di Cortinametraggio vedrà anche i Patrocini del Comune di Cortina, Regione Veneto e Provincia di Belluno e la preziosa partecipazione di: Aeronautica Militare, della Polizia di Stato e del Corpo delle Capitanerie di Porto – Guardia Costiera.Non mancherà poi l’importante contributo di Aermec; Anpit Azienda Italia; Visottica Group; Caffè Moak, Hotel de la Poste; Nuove Reti; La Cooperativa di Cortina.Tutte le informazioni sul sito ufficiale: www.cortinametraggio.it