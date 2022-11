Preoccupante diffusione del gas esilarante in Europa: i rischi

È“una preoccupazione crescente per l’Europa” . Secondo un rapporto dell’Osservatorio europeo delle droghe e delle tossicodipendenze (OEDT), pubblicato lunedì 21 novembre, l’uso ricreativo del protossido di azoto, meglio noto come “gas esilarante”, è in aumento nel continente.

“L’aumento dell’uso ricreativo del protossido di azoto in alcune regioni d’Europa è preoccupante” , ha commentato il direttore dell’Osservatorio con sede a Lisbona, Alexis Goosdeel, citato in un comunicato stampa. “I consumatori in genere ritengono che l’inalazione di protossido di azoto sia sicura. Eppure scopriamo che un consumo più frequente o più pesante del gas aumenta il rischio di danni gravi, come danni al sistema nervoso”, ha precisato.

Il numero di avvelenamenti in aumento

Utilizzato legalmente come additivo alimentare o come anestetico in medicina, l’uso ricreativo del protossido di azoto sta conoscendo una “crescente popolarità” grazie alla sua disponibilità e al basso prezzo. “Si è sviluppata una catena di approvvigionamento redditizia e in espansione, con negozi specializzati su Internet che promuovono direttamente il gas per uso ricreativo o lo offrono con il pretesto di usarlo per fare la panna montata “, osserva il rapporto.

In leggero aumento il numero di avvelenamenti registrati dai centri antiveleni. In Francia, ad esempio, nel 2020 sono stati segnalati 134 casi, rispetto ai 10 del 2017. Nei giorni scorsi i Paesi Bassi hanno annunciato il divieto dal primo gennaio di possesso e vendita di protossido di azoto, o gas esilarante. Alcuni osservatori ritengono che stia “devastando una generazione“. “Il divieto del protossido di azoto entrerà in vigore il 1° gennaio 2023“, hanno dichiarato i ministeri della giustizia e della salute olandesi in una nota.

Usato nel settore medico come analgesico, e anche in cucina. Ma viene apprezzato dai giovani anche per i suoi brevi effetti psicoattivi – dell’ordine di tre o quattro minuti – se inalato, il più delle volte tramite palloni gonfiati. Gravi i rischi: asfissia, perdita di coscienza, ustioni ma anche, in caso di uso ripetuto o ad alte dosi, gravi disturbi neurologici, ematologici, psichiatrici e cardiaci.