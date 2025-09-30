Premio di Architettura Città di Bassano del Grappa, prorogati i termini

ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO

CLICCA QUI

É stato prorogato al 31 ottobre 2025 il termine di scadenza del Bando “Premio di Architettura Città di Bassano del Grappa – 3° Edizione 2025”, promosso dal Comune di Bassano del Grappa in accordo con l’Ordine degli Architetti Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della Provincia di Vicenza.

Il premio si propone di sensibilizzare progettisti, costruttori e committenti pubblici e privati a privilegiare la qualità architettonica nelle scelte progettuali e costruttive che interessano il territorio urbano, lasciando una traccia duratura e significativa del loro intervento alle future generazioni.

Nello specifico, si propone come occasione per promuovere la qualità architettonica contemporanea ed eco-sostenibile, in rapporto con la città ed il suo territorio complesso e delicato, ove lo sviluppo economico e la crescita urbana che ne consegue si confronteranno con i valori architettonici e paesaggistici di un passato ricco di segni e di suggestioni. Si propone altresì di avvicinare chiunque viva gli spazi urbani e le opere costruite al gusto per l’architettura di qualità, responsabilizzando l’azione dei committenti pubblici e privati, dei progettisti e dei costruttori, sui valori della qualità del paesaggio architettonico che ci coinvolge, affinché rappresenti un obiettivo per la nostra società.

Il premio è riservato sia alle opere di architettura di nuova realizzazione, sia a quelle di ristrutturazione e di trasformazione edilizia ed urbanistica, completate tra il 1° gennaio 2019 ed il 31 luglio 2025. Le opere candidate devono soddisfare almeno uno dei due requisiti seguenti: l’opera stessa e/o la sede dello studio di progettazione dell’opera deve ricadere all’interno dell’ambito territoriale definito “Pedemontana e Territori del Brenta” (che comprende i Comuni di Bassano del Grappa, Valbrenta, Solagna, Pove del Grappa, Romano D’Ezzelino, Cassola, Mussolente, Rossano Veneto, Rosà, Tezze sul Brenta, Cartigliano, Nove, Schiavon, Colceresa, Pianezze, Breganze, Pozzoleone, Marostica, Thiene, Schio, Valdagno, San Vito di Leguzzano, Malo, Sarcedo) e deve appartenere alle seguenti categorie tematiche: Architettura pubblica (educativa, civile, culturale, socio-sanitaria, infrastrutturale, riqualificazione urbana e ambientale, Design for All, ecc.); Architettura residenziale e Housing Sociale; Architettura industriale, commerciale, direzionale, turistico-ricettiva.

Le opere candidate, in particolare, dovranno evidenziare di avere significativamente contribuito alla riqualificazione estetica, funzionale ed ambientale dei luoghi, preservandone la loro identità, alla costruzione di nuovi paesaggi, concorrendo ad un rapporto diretto ed armonico con il contesto, alla sperimentazione di nuovi modi dell’abitare e del vivere, sia in termini tipologici che di sostenibilità ecologica complessiva, anche nell’uso innovativo ed espressivo dei materiali e della tecnologia, in continua evoluzione.

Le domande di partecipazione dovranno essere presentate all’Ufficio Protocollo del Comune di Bassano del Grappa (via Matteotti n. 39) in un plico chiuso e protetto recante solamente la scritta “Premio di Architettura Città di Bassano del Grappa – 3° Edizione 2025.