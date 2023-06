Pregiudicato ruba una bicicletta in Campo Marzio: denunciato

Nella mattinata di sabato gli Agenti della Squadra “Volanti” hanno tratto in denunciato S.J., 27enne cittadino nigeriano, pluripregiudicato, senza fissa dimora.

Alle ore 11 circa di sabato, giungeva in Sala Operativa una richiesta di intervento per segnalazione di furto di bicicletta, avvenuto ai danni di una signora, in Campo Marzio.

Un equipaggio delle volanti, immediatamente allertato, è giunto sul posto e in contemporanea al sopralluogo del furto, un’altra pattuglia ha trovato, all’altezza del parco giochi di Campo Marzio, una bici che per modello e colori corrispondeva alla descrizione di quella poco prima rubata e guidata da S.J.

La pattuglia delle volanti ha verificato sul posto dell’intervento le generalità dell’uomo che dichiarava di essere privo di documenti e consegnava loro anche un tronchesino di metallo, pertanto veniva accompagnato presso gli Uffici della Questura al fine di una compiuta identificazione.

Allo stesso tempo la vittima del furto, che era stata invitata a presentarsi in Questura per formalizzare l’accaduto, riconosceva l’uomo mentre transitava lungo il corridoio.

Secondo quanto risultato dalla Banca Dati della Polizia S.J. , oltre ad essere pluripregiudicato per reati contro la persona, il patrimonio e inerenti gli stupefacenti, risultava inottemperante al FVO dal Comune di Vicenza, emesso dal Questore lo scorso anno.

Per tali motivi, e dopo la redazione dei relativi atti, veniva denunciato in stato di libertà all’autorità giudiziaria.