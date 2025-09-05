Pre-apertura della caccia il 7 settembre

Via alla stagione venatoria 2025-26 con la preapertura da domenica 7 settembre.

Se ne è parlato ad un incontro specifico della Polizia Provinciale di Vicenza, convocata dal comandante Gianluigi Mazzucco, alla presenza del vicepresidente della Provincia con delega alla Polizia Provinciale Moreno Marsetti.

Obiettivo dell’incontro: condividere la normativa che regola la caccia, organizzandosi per garantire il rispetto delle norme e il monitoraggio del territorio, a tutela della fauna e della sicurezza di tutti, cacciatori e non.

“I cacciatori nel vicentino sono circa 11mila, in leggero calo rispetto agli anni passati quando superavano le 12mila unità -commenta Marsetti- La collaborazione con le associazioni venatorie ci consente di monitorare un territorio molto ampio come quello vicentino, dove la passione per la caccia è forte. Quest’anno ancor più potenzieremo i controlli anti-bracconaggio che mettono a rischio l’attento equilibrio stabilito dalla normativa sulla caccia per contemperare le esigenze del mondo venatorio e la tutela della biodiversità. I bracconieri, lo sottolineo, sono nemici anche e soprattutto dei cacciatori, per questo la sinergia tra Polizia e associazioni venatorie è fondamentale.”

Secondo quanto stabilito dal calendario venatorio regionale, la preapertura è consentita esclusivamente nei giorni 7, 10, 13 e 14 settembre 2025, per le seguenti specie:

Ghiandaia (Garrulus glandarius)

Gazza (Pica pica)

Cornacchia nera (Corvus corone)

Cornacchia grigia (Corvus corone cornix)

Colombaccio (Columba palumbus)

La Tortora comune non è inclusa tra le specie cacciabili nella fase di preapertura.

La stagione venatoria generale avrà inizio il 21 settembre 2025 e si concluderà il 19 gennaio 2026. La caccia di selezione agli ungulati seguirà un calendario specifico, definito zona per zona secondo il parere dell’ISPRA, con termine ultimo fissato al 15 marzo 2026.

Per quanto riguarda le giornate di caccia, si confermano le tre giornate settimanali a libera scelta, con l’aggiunta – per la sola provincia di Vicenza – di una giornata da appostamento dedicata alla migratoria, nei mesi di ottobre e novembre.

La Starna (Perdix perdix) sarà cacciabile con limitazioni al prelievo giornaliero nel periodo compreso tra il 30 novembre e il 31 dicembre 2025.