Post antisemiti: sospesi account Instagram e Twitter del rapper Kanye West

Sospensione del secondo account per Kanye West. Dopo un primo divieto temporaneo di pubblicazione su Instagram lo scorso marzo, il social network e il suo concorrente Twitter hanno deciso questa domenica di limitare gli account del rapper americano dopo le sue osservazioni ritenute antisemite. Secondo il media americano CNN, Kanye West ha in particolare trasmesso uno screenshot in cui affermava che il rapper Diddy era “controllato” dagli “ebrei” .

Una portavoce di Twitter ha dichiarato domenica 9 ottobre che l’account del rapper era stato bloccato a causa di una violazione delle regole del social network. Da parte di Instagram, una portavoce della casa madre, Meta, ha affermato che il gruppo aveva cancellato i contenuti – senza voler specificare quali – che comparivano sul proprio account, anche per violazione delle sue regole.