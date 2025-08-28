Alessandra Moretti denuncia il forum Phica: «Da anni ruba le mie foto esponendole a commenti osceni e violenti»

Dopo il caso della pagina Facebook “Mia moglie”, emerge un nuovo scandalo legato alle comunità online che espongono foto di donne senza il loro consenso. Si tratta di “Phica”, un forum per adulti attivo dal 2005 dove gli utenti caricano immagini di donne immortalate nelle situazioni più disparate – non solo in contesti erotici ma anche di vita quotidiana – rendendole bersaglio di commenti violenti e sessisti. Nonostante le numerose segnalazioni, il sito non è mai stato chiuso.

Tra le vittime di questa pratica anche l’eurodeputata vicentina del Partito Democratico Alessandra Moretti, che attraverso un video pubblicato su Instagram ha annunciato di aver presentato denuncia penale contro il portale, denunciando anni di abusi digitali ai suoi danni.

Questo il messaggio integrale postato da Moretti sul suo profilo Instagram:

*”Ho sporto denuncia penale contro il sito #Phica che ho scoperto da anni rubava foto e spezzoni delle trasmissioni tv a cui ho partecipato per poi modificarle e darle in pasto a migliaia di utenti.

Ne è seguito un lungo elenco di commenti osceni che lede non solo la mia sfera emotiva, ma anche l’incolumità di tante donne esposte a questa schifosa nuova modalità delle foto postate senza consenso.

Quello che mi interessa di più è che tutte reagiscano e denuncino questi gruppi di piccoli uomini che continuano ad agire impuniti nonostante le tante denunce.

Bisogna che la battaglia contro la #violenza di genere sia comune alle donne e agli uomini, perché il problema della violenza è un loro problema.

Vanno chiusi e vietati questo genere di siti che istigano allo stupro ed alla violenza.

Invito tutte e tutti a denunciare in massa, abbiamo avuto vari esempi di come le donne siano esposte e trattate come merce di scambio, dal gruppo “Mia moglie“ in poi, ma proprio perché può accadere a tutte noi e sopratutto alle più giovani, bisogna che chi ha una maggiore visibilità e maggiore responsabilità anche politica, come nel mio caso, si faccia promotore di battaglie in difesa dei diritti e, aggiungo, in difesa della sicurezza delle donne: violenza porta violenza.”*

Secondo quanto denunciato dall’eurodeputata, dal 2014 il forum avrebbe diffuso foto rubate dai social e spezzoni di trasmissioni televisive a cui aveva preso parte, modificandoli e rilanciandoli agli utenti che li hanno accompagnati con insulti e commenti a sfondo sessuale.