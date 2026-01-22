Possibili nevicate in Veneto: stato di attenzione della Protezione civile
Il meteo regionale annuncia un peggioramento delle condizioni atmosferiche tra il pomeriggio di domani, venerdì 23 gennaio, e la mattinata di sabato 24, con la possibilità di nevicate deboli fino ai fondovalle dolomitici e, localmente, anche a quelli prealpini.
Non si esclude la comparsa di qualche fiocco di neve anche in alcuni settori dell’alta pianura e nelle zone collinari, seppur in forma sporadica e senza accumuli significativi.
Alla luce delle previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate, valido dalle ore 16 di venerdì 23 gennaio fino alle ore 14 di sabato 24, limitatamente ai fondovalle alpini e prealpini.
Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, in particolare nelle aree montane, e invitano a seguire gli aggiornamenti meteo ufficiali.