ATTUALITA'CRONACAMETEOVENETO
22 Gennaio 2026 - 15.41

Possibili nevicate in Veneto: stato di attenzione della Protezione civile

REDAZIONE
ISCRIVITI AL CANALE WHATSAPP DI TVIWEB PER RIMANERE SEMPRE AGGIORNATO: CLICCA QUI

Il meteo regionale annuncia un peggioramento delle condizioni atmosferiche tra il pomeriggio di domani, venerdì 23 gennaio, e la mattinata di sabato 24, con la possibilità di nevicate deboli fino ai fondovalle dolomitici e, localmente, anche a quelli prealpini.

Non si esclude la comparsa di qualche fiocco di neve anche in alcuni settori dell’alta pianura e nelle zone collinari, seppur in forma sporadica e senza accumuli significativi.

Alla luce delle previsioni, il Centro funzionale decentrato della Protezione civile del Veneto ha dichiarato lo stato di attenzione per nevicate, valido dalle ore 16 di venerdì 23 gennaio fino alle ore 14 di sabato 24, limitatamente ai fondovalle alpini e prealpini.

Le autorità raccomandano prudenza negli spostamenti, in particolare nelle aree montane, e invitano a seguire gli aggiornamenti meteo ufficiali.

Leggi anche

IN PRIMO PIANO

In evidenza

Potrebbe interessarti anche:

IL GRAFFIO

News Aziende

CINEMA - SERIE TV

METEO

Erotico Vicentino

Possibili nevicate in Veneto: stato di attenzione della Protezione civile | TViWeb Possibili nevicate in Veneto: stato di attenzione della Protezione civile | TViWeb

Testata Street Tg Autorizzazione: Tribunale Di Vicenza N. 1286 Del 24 Aprile 2013

Luca Faietti Direttore Fondatore ed Editoriale - Arrigo Abalti Fondatore - Direttore Commerciale e Sviluppo - Paolo Usinabia Direttore Responsabile

Copyright © 2026 Tviweb. All Rights Reserved | Tviweb S.R.L. P.Iva E C.F. 03816530244 - Sede Legale: Brendola - Via Monte Grappa, 10

Concessionaria pubblicità Rasotto Sas

Credits - Privacy Policy