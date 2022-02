Portici di Monte Berico ancora rifugio di clochard

Per l’ennesima volta ci è segnalata la presenza di clochard semistanziali sotto il lungo porticato di Monte Berico. Da A notarli sono i passanti che puntualmente documentano quanto accade. Coperte, vestiti e rifiuti ammassati e anche fumo sul muro, segno rimasto dall’accensione di un fuoco in passato. La situazione si ripete oramai da anni. Ogni tanto vengono fatti sgomberare dalla polizia locale ma tornano quasi subito ad alloggiare sotto il porticato, molto spesso per scelta perché gli stessi clochard rifiutano riparo offerto dai servizi sociali. Accanto a loro anche sacchi neri contenenti indumenti, di cui non si conosce la provenienza.