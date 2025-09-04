Portale illegale vende accessi e video rubati da 2.000 telecamere private, individuati casi anche in Veneto

È attivo almeno da dicembre 2024 e si trova facilmente tramite i comuni motori di ricerca: un portale che raccoglie migliaia di registrazioni audiovideo, molte a sfondo pornografico, trafugate da oltre 2.000 videocamere di sorveglianza domestiche e da luoghi sensibili come centri estetici o studi medici.

La scoperta arriva da Yarix, centro di competenza per la cybersecurity di Var Group con sede a Treviso, che ha segnalato il caso alla Polizia Postale. Il sito consente di visualizzare gratuitamente brevi estratti delle registrazioni e, dietro pagamento, di acquistare l’accesso alle videocamere, fino ad arrivare in alcuni casi al controllo diretto dei dispositivi.

Le tariffe, gestite tramite un bot Telegram, variano da circa 20 a 575 dollari in base alla popolarità e al numero di visualizzazioni dei video, alcuni dei quali superano le 20.000 visualizzazioni. I contenuti sono classificati per luogo, stanza, persone e attività, ricercabili tramite tag come in un normale motore di ricerca.

Le analisi condotte da Yarix hanno permesso di stabilire che le registrazioni provengono da vari Paesi europei ed extraeuropei, tra cui Francia, Germania, Russia, Ucraina, Messico e Argentina. Per l’Italia sono stati identificati circa 150 video, tra cui almeno uno registrato a Verona.

Il numero di telecamere compromesse è in continua crescita, rendendo l’allarme ancora più urgente.