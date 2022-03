Polizia – Potenziato il Commissariato di Bassano

Come preannunciato lo scorso 14 febbraio in occasione della visita del Questore della Provincia di Vicenza Paolo Sartori a Bassano del Grappa, in questi giorni è stato potenziato l’organico del locale Commissariato di Pubblica Sicurezza con l’arrivo del Commissario dott. Carlo Dalla Costa che assumerà l’incarico di Funzionario Addetto – Vice Dirigente, il quale si occuperà, in particolare, delle Misure di Prevenzione di competenza del Questore previste dal Codice delle Leggi Antimafia (Misure di Prevenzione Patrimoniali, Sorveglianze Speciali, Avvisi Orali e Fogli di Via Obbligatori).

Inoltre, sono stati assegnati al Commissariato di Bassano anche due nuovi Agenti della Polizia di Stato, che verranno impiegati nei servizi di controllo del territorio, potenziando le pattuglie delle “Volanti” già operative ed impegnate nella prevenzione e repressione dei reati.

Il progetto del Questore della Provincia di Vicenza, come annunciato, è quello di incrementare il più possibile la dotazione organica del Commissariato nell’ottica di garantire la costante presenza sul territorio delle Volanti della Polizia di Stato in tutto il quadrante orario giornaliero.

Per di più, in considerazione dell’aumento di manifestazioni, eventi ed iniziative organizzate sistematicamente nel comprensorio bassanese, con il richiamo di migliaia di persone – quali, ad esempio, la tappa del Giro d’Italia (26.05.2022), la rassegna letteraria “Resistere” con autori nazionali ed

internazionali, (nel mese di giugno) le “Serate Bianche” (nel mese di Luglio), il “Summer festival” (Marostica nel mese di Luglio) ed altri ancora –, l’obiettivo del Questore è quello di assicurare, in collaborazione con le altre Forze di Polizia, la buona riuscita di tutte le iniziative garantendo l’Ordine e la Sicurezza pubblica.