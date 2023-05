Polizia arresta 69enne pluripregiudicato in città

Nella serata di ieri, gli Agenti della Squadra Mobile della Questura, hanno rintracciato il cittadino pregiudicato venezuelano 68enne M.G.J.R., sul quale pendeva l’Ordine di Esecuzione per la Carcerazione, emesso dalla Procura Generale della Repubblica presso la Corte d’Appello di Venezia, a seguito del riconoscimento della Sentenza del Tribunale Centrale dell’A.G. Portoghese.

Accompagnato presso gli Uffici della Questura per essere compiutamente identificato, al termine degli atti di Polizia Giudiziaria e di foto-segnalamento M.G.J.R. è stato portato nella Casa Circondariale di Vicenza per l’espiazione della pena della reclusione di 7 anni e 6 mesi, per reati connessi allo spaccio di sostanze stupefacenti.