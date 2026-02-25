Pm10 oltre i limiti: scatta il livello arancione, stop ai veicoli più inquinanti a Vicenza

Da domani, giovedì 26 febbraio, e almeno fino a venerdì 27 febbraio, tornano in vigore a Vicenza le limitazioni alla circolazione previste dalle misure antismog. Arpav ha confermato per il territorio comunale il mantenimento del livello di allerta 1 – arancione per il Pm10, con conseguente applicazione delle restrizioni stabilite dall’Accordo di Bacino Padano.

Il livello arancione viene attivato quando si registra il superamento per quattro giorni consecutivi del limite di 50 microgrammi per metro cubo di Pm10. La verifica viene effettuata da Arpav nelle giornate di lunedì, mercoledì e venerdì, considerando i dati rilevati fino al giorno precedente e le previsioni del modello SPIAIR per la giornata in corso e le due successive.

Le limitazioni riguardano il centro storico e i quartieri della prima cintura urbana, tutti i giorni dalle 8.30 alle 18.30, compresi i festivi infrasettimanali. È vietata la circolazione ai veicoli privati categoria M (M1, M2, M3) a benzina, gpl, metano e diesel Euro 0, 1 e 2, nonché ai diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Stop anche ai veicoli commerciali categoria N (N1, N2, N3) benzina, gpl, metano e diesel Euro 0, 1 e 2 e ai diesel Euro 0, 1, 2, 3, 4 e 5. Vietata inoltre la circolazione di ciclomotori e motoveicoli da L1 a L7e non catalizzati, immatricolati prima dell’1 gennaio 2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE, oltre a quelli Euro 0 e 1.

Oltre ai divieti di circolazione, il livello arancione impone misure anche sul fronte del riscaldamento: la temperatura negli edifici pubblici e nelle abitazioni deve essere ridotta a 18 gradi, con una tolleranza di 2 gradi. In presenza di impianti alternativi, è vietato l’utilizzo di generatori domestici alimentati a biomassa legnosa con prestazioni inferiori alle 3 stelle. Con il livello arancione scatta inoltre il divieto di utilizzo di impianti inferiori alle 4 stelle.

Le limitazioni resteranno in vigore fino al prossimo bollettino Arpav.