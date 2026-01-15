Pm10 a Vicenza, scatta il livello arancione: stop ai veicoli più inquinanti

Da oggi, giovedì 15 gennaio, e almeno fino a domani venerdì 16 gennaio, tornano a Vicenza le limitazioni alla circolazione previste dalle misure antismog. L’Arpav ha infatti comunicato il mantenimento del livello di allerta 1 – arancione per le polveri sottili Pm10, con l’attivazione delle restrizioni stabilite dall’Accordo di Bacino Padano, valide fino al prossimo bollettino.

Il livello arancione scatta in caso di superamento, per quattro giorni consecutivi, del valore limite giornaliero di 50 microgrammi di Pm10 per metro cubo d’aria. La verifica viene effettuata dall’Arpav nei giorni di lunedì, mercoledì e venerdì, considerando sia i dati di concentrazione registrati fino al giorno precedente, sia le previsioni del modello SPIAIR per il giorno in corso e i due successivi.

Il divieto di circolazione è in vigore tutti i giorni, inclusi i festivi infrasettimanali, dalle 8.30 alle 18.30, nel centro storico e nei quartieri della prima cintura urbana. Lo stop riguarda i veicoli privati M (M1, M2, M3) a benzina, gpl/ch4 e diesel Euro 0, 1 e 2, oltre ai diesel Euro 3, 4 e 5; i veicoli commerciali N (N1, N2, N3) a benzina, gpl/ch4 e diesel Euro 0, 1 e 2, e i diesel Euro 3, 4 e 5. Sono inoltre vietati i ciclomotori e motoveicoli non catalizzati, immatricolati prima del 1° gennaio 2000 e non conformi alla direttiva 97/24/CE, oltre a quelli Euro 0 e 1.

Con il livello arancione entrano in vigore anche specifiche prescrizioni sugli impianti di riscaldamento. La temperatura massima consentita nelle abitazioni e negli edifici pubblici è fissata a 18 gradi, con una tolleranza di 2 gradi. In presenza di impianti alternativi, è vietato l’utilizzo di generatori di calore domestici alimentati a biomassa legnosa — come legna da ardere, cippato o pellet — con prestazioni inferiori alle 3 stelle; in caso di allerta arancione non possono essere utilizzati impianti con classificazione inferiore alle 4 stelle.

Le limitazioni resteranno in vigore fino alla pubblicazione del prossimo bollettino Arpav. Ulteriori informazioni e l’elenco dettagliato delle strade interessate sono disponibili sul sito del Comune di Vicenza nella sezione dedicata agli avvisi sull’inquinamento atmosferico.