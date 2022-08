PIOVENE ROCCHETTE – Sorpreso a rubare in un bar: 57enne arrestato

Per restare aggiornati sulle notizie di Schio e dell'Alto Vicentino iscriviti alla pagina

I carabinieri della Stazione di Piovene Rocchette e della Radiomobile hanno arrestato A.V., cittadino turritano classe 1965, colto in flagrante mentre derubava il bar “Casa della gioventù coffee break”.

La richiesta ai militari è arrivata direttamente al centralino del 112, che ha ricevuto la segnalazione di una persona all’interno del locale in orario di chiusura. Il soggetto è stato sorpreso mentre rubava alcuni oggetti e 64 euro di incasso. La refurtiva è stata restituita al proprietario una volta espletate le formalità di rito, mentre A.V. è finito ai domiciliari in attesa del processo per direttissima.