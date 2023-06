Piccole Dolomiti: crolla “l’Omo”, la “Dona” è rimasta sola

E’ crollato oggi “l’Omo”, una delle due grosse pietre che svettano sul Monte Plische, sul Gruppo del Carega delle Piccole Dolomiti, insieme alla sua inseparabile “Dona”. L’immagine, condivisa sui social dalla Locanda Obante, ha fatto subito il giro dei siti specializzati. Il crollo, infatti, ha colpito una delle pietre più iconiche per gli amanti della Piccole Dolomiti, “l’Omo” appunto che, con l’altro blocco di pietra, formava la famosa coppia soprannominata “L’Omo e la Dona”. Negli ultimi giorni la zona è stata colpita dal maltempo: forse proprio per questo è avvenuto il crollo, anche se attualmente non se ne conoscono le cause certe.